У Києві оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

У Києві у ніч проти 30 листопада оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосуванням дронів-камікаде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та Повітряні сили ЗСУ .

Сирена щодо загрози повітряної атаки залунала у столиці близько 03.40.

Мешканців Києва закликали прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Військові поінформували про фіксацію руху у напрямку Києва ударного безпілотника противника.

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у регіоні.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Додамо, в Київській обласній військовій адміністрації у публікації в Telegram також розповіли, що було зафіксовано рух ворожих безпілотників.

"У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в адміністрації.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 03.52 у Києві, а також в області заявили про відбій повітряної тривоги.

Крім того, у Повітряних силах поінформували про відбій загрози щодо БПЛА противника для столиці.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 29 листопада російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України для чергової повітряної атаки. У низці областей була оголошена тривога.

Також нагадаємо, що минулої ночі окупанти під час повітряної атаки загалом запустили по Україні 132 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. ППО ЗСУ збила більш ніж половину із цих дронів ворога.