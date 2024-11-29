Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:55 мапа повітряних тривог України виглядає так:

Також дрони рухаються з Полтавської у напрямку Черкаську області.

Декілька груп БпЛА рухаються з Дніпропетровської в напрямку Кіровоградської області.

Також повідомляєтся про рух групи безпілотників у напрямку Кривого Рогу.

Дрони у Полтавській області, рухаються в південно-західному напрямку.

Крім того, декілька груп "Шахедів" рухаються з півдня в напрямку Дніпропетровської області на Криворізький район.

Також зафіксовані БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному напрямку курсом на Полтавську область.

О 23:13 військові повідомили про входження перших дронів із Херсонської в Миколаївську область.

Ситуація на фронті й повітряні атаки

Станом на вечір 29 листопада, на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках в Донецькій області.

Вдень у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Ймовірно Сили оборони знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400, що супроводжувалося масштабною детонацією боєприпасів.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що гарячу фазу війни може зупинити вступ України до НАТО, а тимчасово окуповані території можна повернути пізніше дипломатичним шляхом.

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