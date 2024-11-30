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С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб

Суббота 30 ноября 2024 07:45
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С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб Фото: число потерь военных РФ преодолело новую психологическую отметку (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 29 на 30 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 740 400 (+1740) человек ликвидировано;
  • танков - 9463 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 355 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 20 909 (+23) ед;
  • РСЗО - 1253 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1019 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 792 (+42) ед;
  • крылатых ракет - 2851 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 431 (+72) ед;
  • специальной техники - 3617 (+2) ед.

С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным ISW, Силы обороны продвинулись в районе Угледара, а россияне имеют успех вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Минувшей ночью войска агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде восточных, центральных и южных областей объявляли воздушную тревогу.

В Киеве тревогу объявили около 4:00. Силы ПВО успешно сбили несколько дронов в пригороде столицы.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал о главной проблеме ВСУ на данном этапе войны.

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