С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
За сутки с 29 на 30 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 740 400 (+1740) человек ликвидировано;
- танков - 9463 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 19 355 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 20 909 (+23) ед;
- РСЗО - 1253 (+2) ед;
- средства ПВО - 1019 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 792 (+42) ед;
- крылатых ракет - 2851 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 431 (+72) ед;
- специальной техники - 3617 (+2) ед.
Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА
По данным ISW, Силы обороны продвинулись в районе Угледара, а россияне имеют успех вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.
Минувшей ночью войска агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде восточных, центральных и южных областей объявляли воздушную тревогу.
В Киеве тревогу объявили около 4:00. Силы ПВО успешно сбили несколько дронов в пригороде столицы.
Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал о главной проблеме ВСУ на данном этапе войны.
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