З початку війни Росія втратила трьох командирів престижного полку ПДВ, - розвідка Британії

З початку повномасштабного вторгнення на територію України російські терористи втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що вищезгадані командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Наприклад, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих росіян", - пише розвідка.

В перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-ї полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247-ї висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - додає розвідка.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу, втрати російських терористів з початку вторгнення на територію України вже перевищили 275 тисяч осіб. Лише за останню добу, 22 вересня, наші воїни ліквідували ще 510 загарбників.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, під час вчорашнього удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.