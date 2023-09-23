ua en ru
Сб, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські воїни знищили ще півтисячі росіян: оновлені втрати окупантів

Україна, Субота 23 вересня 2023 09:25
UA EN RU
Українські воїни знищили ще півтисячі росіян: оновлені втрати окупантів Фото: ЗСУ за добу знищили ще півтисячі окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії на війні проти України перевищили вже 275 тисяч осіб. За останню добу українські захисники знищили ще 510 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 23 вересня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 275460 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 4655 (+11) од.,
  • бойових броньованих машин - 8912 (+21) од.,
  • артилерійських систем - 6210 (+33) од.,
  • РСЗВ - 789 (+4) од.,
  • засоби ППО - 530 (+2) од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8) од.,
  • крилаті ракети - 1518 (+1) од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од.,
  • спеціальна техніка - 912.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії, зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
"Крабова пастка". В ССО розкрили окремі деталі удару по штабу Чорноморського флоту
"Крабова пастка". В ССО розкрили окремі деталі удару по штабу Чорноморського флоту
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою