З початку року ворог "впустив" на РФ та окуповані території понад 100 КАБів: подробиці

За даними ЗМІ, 27 серпня відразу три ФАБ-500, які "нештатно зійшли" з російських літаків, виявили в окупованій Макіївці.

Також 30 серпня ФАБ знайшли у селищі Польовий у Новооскольському районі Білгородської області, а 1 вересня ще одна російська авіабомба впала на білгородський хутір Олександрівка у Шебекінському окрузі. У всіх випадках бомби не вибухнули, постраждалих немає.

Таким чином, журналістам стало відомо про як мінімум 111 авіабомб і три ракети, що впали з російських літаків на територію РФ та на окуповані території України з початку 2025 року. Для порівняння, у 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Зазначається, що через недосконалість системи КАБи не завжди долітають до цілі і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб з'являються мирні жителі, то повідомляють, що причина вибуху – атаки ЗСУ.