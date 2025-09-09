З початку року ворог "впустив" на РФ та окуповані території понад 100 КАБів: подробиці

Російські війська з початку року випадково скинули на власну територію та тимчасово окуповані регіони понад 100 КАБів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Astra".
За даними ЗМІ, 27 серпня відразу три ФАБ-500, які "нештатно зійшли" з російських літаків, виявили в окупованій Макіївці.
Також 30 серпня ФАБ знайшли у селищі Польовий у Новооскольському районі Білгородської області, а 1 вересня ще одна російська авіабомба впала на білгородський хутір Олександрівка у Шебекінському окрузі. У всіх випадках бомби не вибухнули, постраждалих немає.
Таким чином, журналістам стало відомо про як мінімум 111 авіабомб і три ракети, що впали з російських літаків на територію РФ та на окуповані території України з початку 2025 року. Для порівняння, у 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.
Зазначається, що через недосконалість системи КАБи не завжди долітають до цілі і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб з'являються мирні жителі, то повідомляють, що причина вибуху – атаки ЗСУ.
Керовані (кориговані) авіабомби – це авіаційні боєприпаси, призначені для високоточного ураження цілей без необхідності входити у зону роботи протиповітряної оборони супротивника. Фактично, це звичайна авіабомба, оснащена комплексом, який покращує її точність та збільшує дальність польоту.
Росіяни використовують у якості КАБів авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, оснащені УМПК, модулями планування та корекції, які можна запускати з літаків Су-34. Вони здатні долати відстань до 90-100 км, проте щодо їхньої точності існують величезні проблеми на відміну від західних аналогів, які використовує Україна – американська GDAM-ER та французька AASM Hammer.
Проте відносна дешевизна та велика потужність дозволили росіянам перетворити свої КАБи на зброю для терору. Окупанти постійно тероризують КАБами українські міста та села, спричиняючи великі жертви серед цивільного населення.