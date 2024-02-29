З початку року на озброєння ЗСУ допущено 46 нових видів зброї, - Міноборони

Як розповіли у відомстві, наразі кількість нового озброєння значно більше, ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно.

Зокрема, почалося виробництво нових зразків озброєння - САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї.

"Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів", - розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. Він також зазначав, що скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.

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