RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала года на вооружение ВСУ допущено 46 новых видов оружия, - Минобороны

Иллюстративное фото: с начала года на вооружение ВСУ допущено 46 новых видов оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины с начала 2024 года получили 46 новых видов вооружения, разработанных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время количество нового вооружения гораздо больше, чем в январе-феврале прошлого года. В Минобороны отметили, что работа по модернизации вооружения в Украине ведется постоянно.

В частности, началось производство новых образцов вооружения – САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия.

"Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточна в обеспечении Сил обороны необходимым оружием. При этом подчеркиваю, что на этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции являются сверхважными. Нам важно создавать совместные производства оружия , заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов", - рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВооруженные силы УкраиныВСУ