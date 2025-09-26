ua en ru
З початку року Київ передав ЗСУ понад 40 тисяч дронів, - Кличко

Київ, П'ятниця 26 вересня 2025 18:51
З початку року Київ передав ЗСУ понад 40 тисяч дронів, - Кличко Фото: з початку року Київ передав ЗСУ понад 40 тисяч дронів (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

З початку 2025 року Київ вже передав бійцям ЗСУ понад 40 тисяч дронів різного типу, близько 200 систем РЕБ, броньовані автівки та всюдиходи, а також засоби зв’язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Віталія Кличка у Telegram.

Київський міський голова Віталій Кличко передав чергову партію безпілотників бійцям 112 бригади Тероборони Києва.

"Від початку 2025-го від громади Києва ми вже передали на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ, автівки - зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку. Київ і надалі допомагатиме всім нашим захисникам!", - написав мер Києва в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що сьогодні для Тероборони Києва було передано ще 2500 дронів.

"До військових 112 бригади Тероборони Києва поїдуть іще майже 2500 БпЛА різних типів. До цього - від початку 2025 року - військовослужбовцям 112-ї столиця передала понад 4000 дронів. Разом із сьогоднішніми це вже 6500 безпілотників", - розповів Кличко.

Мер Києва повідомив, що від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення столиця виділила 500 млн грн. Бійцям 210 окремого штурмового полку передали 24 автівки. Від початку року з міського бюджету 210-му полку спрямували 80 млн грн. На ці кошти захисники закупили різне необхідне оснащення. Зокрема, десятки квадрокоптерів Mavic 3T.

Нагадаємо, попри вилучення центральною владою з бюджету Києва 8 млрд грн, столиця знайшла додаткові кошти на підтримку ЗСУ.

Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

