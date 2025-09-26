ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С начала года Киев передал ВСУ более 40 тысяч дронов, - Кличко

Киев, Пятница 26 сентября 2025 18:51
UA EN RU
С начала года Киев передал ВСУ более 40 тысяч дронов, - Кличко Фото: с начала года Киев передал ВСУ более 40 тысяч дронов (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

С начала 2025 года Киев уже передал бойцам ВСУ более 40 тысяч дронов разного типа, около 200 систем РЭБ, бронированные автомобили и вездеходы, а также средства связи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Виталия Кличко в Telegram.

Киевский городской голова Виталий Кличко передал очередную партию беспилотников бойцам 112 бригады Теробороны Киева.

"С начала 2025-го от громады Киева мы уже передали на фронт более 40 000 БпЛА разных типов, около 200 систем РЭБ, автомобили - в том числе бронированные и вездеходы, средства связи. Киев и дальше будет помогать всем нашим защитникам!", - написал мэр Киева в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сегодня для Теробороны Киева было передано еще 2500 дронов.

"К военным 112 бригады Теробороны Киева поедут еще почти 2500 БпЛА разных типов. До этого - с начала 2025 года - военнослужащим 112-й столица передала более 4000 дронов. Вместе с сегодняшними это уже 6500 беспилотников", - рассказал Кличко.

Мэр Киева сообщил, что с начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение столица выделила 500 млн грн. Бойцам 210 отдельного штурмового полка передали 24 автомобиля. С начала года из городского бюджета 210-му полку направили 80 млн грн. На эти средства защитники закупили разную необходимую оснастку. В частности, десятки квадрокоптеров Mavic 3T.

Напомним, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета Киева 8 млрд грн, столица нашла дополнительные средства в поддержку ВСУ.

Недавно Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Виталий Кличко Волонтеры Дрони
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"