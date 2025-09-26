С начала года Киев передал ВСУ более 40 тысяч дронов, - Кличко

С начала 2025 года Киев уже передал бойцам ВСУ более 40 тысяч дронов разного типа, около 200 систем РЭБ, бронированные автомобили и вездеходы, а также средства связи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Виталия Кличко в Telegram.

Киевский городской голова Виталий Кличко передал очередную партию беспилотников бойцам 112 бригады Теробороны Киева.

"С начала 2025-го от громады Киева мы уже передали на фронт более 40 000 БпЛА разных типов, около 200 систем РЭБ, автомобили - в том числе бронированные и вездеходы, средства связи. Киев и дальше будет помогать всем нашим защитникам!", - написал мэр Киева в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сегодня для Теробороны Киева было передано еще 2500 дронов.

"К военным 112 бригады Теробороны Киева поедут еще почти 2500 БпЛА разных типов. До этого - с начала 2025 года - военнослужащим 112-й столица передала более 4000 дронов. Вместе с сегодняшними это уже 6500 беспилотников", - рассказал Кличко.

Мэр Киева сообщил, что с начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение столица выделила 500 млн грн. Бойцам 210 отдельного штурмового полка передали 24 автомобиля. С начала года из городского бюджета 210-му полку направили 80 млн грн. На эти средства защитники закупили разную необходимую оснастку. В частности, десятки квадрокоптеров Mavic 3T.