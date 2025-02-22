З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків і 139 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.