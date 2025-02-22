С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте 866 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки с 21 на 22 февраля армия РФ потеряла на войне против Украины 1140 солдат, 15 танков и 139 единиц автомобильной техники. Общие потери техники захватчиков за сутки составляют 230 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и дроновая атака РФ

По данным Института изучения войны (ISW), россияне имели успех вблизи Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.

Также минувшей ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В результате падения обломков БпЛА в Киеве вспыхнул пожар и зафиксировано повреждение здания.

В Киевской области обломки дрона убили железнодорожника и спровоцировали пожар складского помещения.

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