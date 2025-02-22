С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте 866 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки с 21 на 22 февраля армия РФ потеряла на войне против Украины 1140 солдат, 15 танков и 139 единиц автомобильной техники. Общие потери техники захватчиков за сутки составляют 230 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 866 000 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 10 161 (+15) ед;
- боевых бронированных машин - 21 139 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 23 528 (+66) ед;
- РСЗО - 1295 ед;
- средства ПВО - 1080 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 311 (+155) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 243 (+139) ед;
- специальной техники - 3754 (+1) ед.
Ситуация на фронте и дроновая атака РФ
По данным Института изучения войны (ISW), россияне имели успех вблизи Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.
Также минувшей ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами типа "Шахед".
В результате падения обломков БпЛА в Киеве вспыхнул пожар и зафиксировано повреждение здания.
В Киевской области обломки дрона убили железнодорожника и спровоцировали пожар складского помещения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.