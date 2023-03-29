За останній рік в Авдіївці вдвічі більше жертв, ніж за 8 років війни, - МВА

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії від ворожих атак загинули близько 200 мешканців, а майже 500 були поранені.

"Якщо порівнювати з 2014 року по 24 лютого 2022 року, і з початку великої війни - то жертв вдвічі більше", - сказав Барабаш.

Детальніше про ситуацію в Авдіївці та чому окупанти посилили атаки на місто читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що за даними британської розвідки армія РФ втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.