За последний год в Авдеевке вдвое больше жертв, чем за 8 лет войны, - ГВА

Так, с начала полномасштабного вторжения России от вражеских атак погибли около 200 жителей, а почти 500 были ранены.

"Если сравнивать с 2014 года по 24 февраля 2022 года, и с начала большой войны - то жертв вдвое больше", - сказал Барабаш.

Подробнее о ситуации в Авдеевке и почему оккупанты усилили атаки на город читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что по данным британской разведки, армия РФ потеряла под Авдеевкой большую часть танкового полка.

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