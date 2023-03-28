ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська армія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 березня 2023 09:03
Російська армія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку, - британська розвідка Фото: під Авдіївкою російська армія втрачає танки у лобових атаках (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Останніми днями Росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

Численні звіти з відкритих джерел свідчать про те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. За даними британської розвідки, незважаючи на навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.

"Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого були пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, останніми тижнями російські сили поступово просуваються біля Авдіївки на північ від Донецька, намагаючись оточити місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Донбас
NEWS
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмуту живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмуту живуть під ворожим вогнем