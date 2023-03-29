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За последний год в Авдеевке вдвое больше жертв, чем за 8 лет войны, - ГВА

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Авдеевка, Среда 29 марта 2023 16:55
За последний год в Авдеевке вдвое больше жертв, чем за 8 лет войны, - ГВА Иллюстративное фото: за последний год в Авдеевке вдвое больше жертв, чем за 8 лет войны (Getty Image)
Автор: Анастасия Рокитна, Елизавета Драбкина

За 8 лет войны России против Украины в Авдеевке погибли вдвое меньше людей, чем после 24 февраля 2022 года.

Об этом глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал в комментарии РБК-Украина.

Так, с начала полномасштабного вторжения России от вражеских атак погибли около 200 жителей, а почти 500 были ранены.

"Если сравнивать с 2014 года по 24 февраля 2022 года, и с начала большой войны - то жертв вдвое больше", - сказал Барабаш.

Подробнее о ситуации в Авдеевке и почему оккупанты усилили атаки на город читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что по данным британской разведки, армия РФ потеряла под Авдеевкой большую часть танкового полка.

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