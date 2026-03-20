Початкова школа по-новому: яку освітню програму затвердило МОН і що вона змінює

Головне: Реформа : Типова освітня програма для 1-4 класів розроблена на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти.

: Типова освітня програма для 1-4 класів розроблена на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти. Єдиний підхід : програма вперше стає спільною як для звичайних шкіл, так і для спеціальних закладів освіти.

: програма вперше стає спільною як для звичайних шкіл, так і для спеціальних закладів освіти. Гнучкість планів : для окремих освітніх компонентів передбачено варіанти розподілу навчальних годин (для шкіл і вчителів).

: для окремих освітніх компонентів передбачено варіанти розподілу навчальних годин (для шкіл і вчителів). Думка педагогів : під час підготовки документа врахували понад 17 тисяч відповідей вчителів (щодо розподілу годин між освітніми галузями).

: під час підготовки документа врахували понад 17 тисяч відповідей вчителів (щодо розподілу годин між освітніми галузями). Інклюзія : документ враховує потреби дітей із розладами аутистичного спектра та іншими освітніми труднощами.

: документ враховує потреби дітей із розладами аутистичного спектра та іншими освітніми труднощами. Нові підручники: на основі цієї програми розроблять сучасні навчальні посібники, які з'являться у школах у 2028 році.

Чим важлива затверджена МОН програма

Українцям розповіли, що учні й учениці першого класу розпочнуть навчання за затвердженою зараз Типовою освітньою програмою (ТОП) з 1 вересня 2028 року.

Повідомляється, що цей документ:

був розроблений на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти;

визначає структуру навчальних планів;

визначає розподіл навчального навантаження між освітніми галузями;

визначає підходи до організації освітнього процесу в початковій школі.

Так, саме на основі ТОП сформовано перелік модельних навчальних програм. Це забезпечує варіативність змісту навчання в межах єдиних державних вимог.

Крім того, розширюються можливості для підготовки та видання підручників і навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами.

Це дасть змогу адресно відповідати на освітні запити різних категорій учнів.

Як ухвалювали Типову освітню програму

У МОН пояснили, що перед затвердженням проект ТОП пройшов громадське обговорення, в межах якого:

опрацювали понад 350 пропозицій до тексту документа;

отримали (в межах опитування) понад 17 тис. відповідей учителів - щодо розподілу навчальних годин між освітніми галузями.

МОН затвердило Типову освітню програму для 1-4 класів (інфографіка: mon.gov.ua)

Що змінить нова програма для шкіл, вчителів та учнів

Одна з ключових ідей програми - гнучкість у формуванні навчального плану.

Так, для окремих освітніх компонентів передбачено варіанти розподілу навчальних годин - з них заклад освіти може обрати той, що найбільше відповідає потребам учнівства.

У вчителів також з'являється можливість вибрати:

різну кількість годин (зокрема 8 годин на вивчення української мови) в мовно-літературній освітній галузі;

різну кількість годин для реалізації інтегрованого курсу "Я досліджую світ".

"Ці пропозиції було сформовано робочою групою за результатами громадського обговорення та опитування вчительства", - уточнили в МОН.

Зазначається, що нова Типова освітня програма визначає гнучку модель, на основі якої заклад освіти може реалізовувати освітні галузі:

як через інтегровані курси;

так і через окремі предмети.

"Такий підхід дає змогу школам обирати модель, яка краще відповідає освітнім потребам учнівства і кадровим можливостям закладу", - розповіли в МОН.

Наголошується також, що ця ТОП вперше є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти:

загальноосвітніх шкіл;

спеціальних закладів та класів, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами.

"Документ закріплює єдину модель результатів навчання й організації освітнього процесу в початковій школі для всіх закладів освіти", - констатували в МОН.

Крім того, у типових навчальних планах розширено корекційно-розвитковий складник, що посилює можливості підтримки учнів з особливими освітніми потребами.

Згідно з інформацією міністерства, інноваційним при цьому є:

врахування програмою потреб дітей із розладом аутистичного спектра;

передбачення гнучких підходів до організації навчання в класах, де одночасно присутні діти з різними рівнями підтримки та освітніми труднощами.

Наголошується, що впровадження цієї програми сприятиме в цілому:

узгодженості стандартів;

створенню інклюзивного освітнього середовища для кожної дитини.

Яким буде наступний крок у цій сфері

Насамкінець українцям розповіли, що наступний крок після затвердження ТОП для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти:

розроблення нових модельних навчальних програм;

розроблення нових підручників для початкової школи.

"Вони будуть створені відповідно до нового Державного стандарту та Типової освітньої програми і почнуть використовуватися у школах у 2028 році", - підсумували в МОН.