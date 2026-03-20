Початкова школа по-новому: яку освітню програму затвердило МОН і що вона змінює

10:36 20.03.2026 Пт
4 хв
Підходи до навчання дітей у 1-4 класах в Україні трансформуються
aimg Ірина Костенко
Навчання у початковій школі зміниться (фото ілюстративне: Getty Images)

МОН України затвердило Типову освітню програму для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Навчання за нею першокласники розпочнуть з 1 вересня 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Головне:

  • Реформа: Типова освітня програма для 1-4 класів розроблена на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти.
  • Єдиний підхід: програма вперше стає спільною як для звичайних шкіл, так і для спеціальних закладів освіти.
  • Гнучкість планів: для окремих освітніх компонентів передбачено варіанти розподілу навчальних годин (для шкіл і вчителів).
  • Думка педагогів: під час підготовки документа врахували понад 17 тисяч відповідей вчителів (щодо розподілу годин між освітніми галузями).
  • Інклюзія: документ враховує потреби дітей із розладами аутистичного спектра та іншими освітніми труднощами.
  • Нові підручники: на основі цієї програми розроблять сучасні навчальні посібники, які з'являться у школах у 2028 році.

Чим важлива затверджена МОН програма

Українцям розповіли, що учні й учениці першого класу розпочнуть навчання за затвердженою зараз Типовою освітньою програмою (ТОП) з 1 вересня 2028 року.

Повідомляється, що цей документ:

  • був розроблений на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти;
  • визначає структуру навчальних планів;
  • визначає розподіл навчального навантаження між освітніми галузями;
  • визначає підходи до організації освітнього процесу в початковій школі.

Так, саме на основі ТОП сформовано перелік модельних навчальних програм. Це забезпечує варіативність змісту навчання в межах єдиних державних вимог.

Крім того, розширюються можливості для підготовки та видання підручників і навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами.

Це дасть змогу адресно відповідати на освітні запити різних категорій учнів.

Як ухвалювали Типову освітню програму

У МОН пояснили, що перед затвердженням проект ТОП пройшов громадське обговорення, в межах якого:

  • опрацювали понад 350 пропозицій до тексту документа;
  • отримали (в межах опитування) понад 17 тис. відповідей учителів - щодо розподілу навчальних годин між освітніми галузями.

МОН затвердило Типову освітню програму для 1-4 класів (інфографіка: mon.gov.ua)

Що змінить нова програма для шкіл, вчителів та учнів

Одна з ключових ідей програми - гнучкість у формуванні навчального плану.

Так, для окремих освітніх компонентів передбачено варіанти розподілу навчальних годин - з них заклад освіти може обрати той, що найбільше відповідає потребам учнівства.

У вчителів також з'являється можливість вибрати:

  • різну кількість годин (зокрема 8 годин на вивчення української мови) в мовно-літературній освітній галузі;
  • різну кількість годин для реалізації інтегрованого курсу "Я досліджую світ".

"Ці пропозиції було сформовано робочою групою за результатами громадського обговорення та опитування вчительства", - уточнили в МОН.

Зазначається, що нова Типова освітня програма визначає гнучку модель, на основі якої заклад освіти може реалізовувати освітні галузі:

  • як через інтегровані курси;
  • так і через окремі предмети.

"Такий підхід дає змогу школам обирати модель, яка краще відповідає освітнім потребам учнівства і кадровим можливостям закладу", - розповіли в МОН.

Наголошується також, що ця ТОП вперше є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти:

  • загальноосвітніх шкіл;
  • спеціальних закладів та класів, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами.

"Документ закріплює єдину модель результатів навчання й організації освітнього процесу в початковій школі для всіх закладів освіти", - констатували в МОН.

Крім того, у типових навчальних планах розширено корекційно-розвитковий складник, що посилює можливості підтримки учнів з особливими освітніми потребами.

Згідно з інформацією міністерства, інноваційним при цьому є:

  • врахування програмою потреб дітей із розладом аутистичного спектра;
  • передбачення гнучких підходів до організації навчання в класах, де одночасно присутні діти з різними рівнями підтримки та освітніми труднощами.

Наголошується, що впровадження цієї програми сприятиме в цілому:

  • узгодженості стандартів;
  • створенню інклюзивного освітнього середовища для кожної дитини.

Яким буде наступний крок у цій сфері

Насамкінець українцям розповіли, що наступний крок після затвердження ТОП для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти:

  • розроблення нових модельних навчальних програм;
  • розроблення нових підручників для початкової школи.

"Вони будуть створені відповідно до нового Державного стандарту та Типової освітньої програми і почнуть використовуватися у школах у 2028 році", - підсумували в МОН.

