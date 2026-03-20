Начальная школа по-новому: какую образовательную программу утвердило МОН и что она меняет

Главное: Реформа : Типовая образовательная программа для 1-4 классов разработана на основе обновленного Государственного стандарта начального образования.

: Типовая образовательная программа для 1-4 классов разработана на основе обновленного Государственного стандарта начального образования. Единый подход : программа впервые становится общей как для обычных школ, так и для специальных учебных заведений.

: программа впервые становится общей как для обычных школ, так и для специальных учебных заведений. Гибкость планов : для отдельных образовательных компонентов предусмотрены варианты распределения учебных часов (для школ и учителей).

: для отдельных образовательных компонентов предусмотрены варианты распределения учебных часов (для школ и учителей). Мнение педагогов : при подготовке документа учли более 17 тысяч ответов учителей (насчет распределения часов между образовательными отраслями).

: при подготовке документа учли более 17 тысяч ответов учителей (насчет распределения часов между образовательными отраслями). Инклюзия : документ учитывает потребности детей с расстройствами аутистического спектра и другими образовательными трудностями.

: документ учитывает потребности детей с расстройствами аутистического спектра и другими образовательными трудностями. Новые учебники: на основе этой программы разработают современные учебные пособия, которые появятся в школах в 2028 году.

Чем важна утвержденная МОН программа

Украинцам рассказали, что ученики и ученицы первого класса начнут обучение по утвержденной сейчас Типовой образовательной программе (ТОП) с 1 сентября 2028 года.

Сообщается, что этот документ:

был разработан на основе обновленного Государственного стандарта начального образования;

определяет структуру учебных планов;

определяет распределение учебной нагрузки между образовательными областями;

определяет подходы к организации образовательного процесса в начальной школе.

Так, именно на основе ТОП сформирован перечень модельных учебных программ. Это обеспечивает вариативность содержания обучения в пределах единых государственных требований.

Кроме того, расширяются возможности для подготовки и издания учебников и учебных материалов для детей с особыми образовательными потребностями.

Это позволит адресно отвечать на образовательные запросы разных категорий учеников.

Как принимали Типовую образовательную программу

В МОН объяснили, что перед утверждением проект ТОП прошел общественное обсуждение, в рамках которого:

обработали более 350 предложений к тексту документа;

получили (в рамках опроса) более 17 тыс. ответов учителей - о распределении учебных часов между образовательными отраслями.

МОН утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов (инфографика: mon.gov.ua)

Что изменит новая программа для школ, учителей и учеников

Одна из ключевых идей программы - гибкость в формировании учебного плана.

Так, для отдельных образовательных компонентов предусмотрены варианты распределения учебных часов - из них учебное заведение может выбрать тот, который больше всего соответствует потребностям ученичества.

У учителей также появляется возможность выбрать:

разное количество часов (в частности 8 часов на изучение украинского языка) в языково-литературной образовательной области;

разное количество часов для реализации интегрированного курса "Я исследую мир".

"Эти предложения были сформированы рабочей группой по результатам общественного обсуждения и опроса учительства", - уточнили в МОН.

Отмечается, что новая Типовая образовательная программа определяет гибкую модель, на основе которой учебное заведение может реализовывать образовательные области:

как через интегрированные курсы;

так и через отдельные предметы.

"Такой подход позволяет школам выбирать модель, которая лучше соответствует образовательным потребностям ученичества и кадровым возможностям заведения", - рассказали в МОН.

Подчеркивается также, что эта ТОП впервые является общей для всех учреждений общего среднего образования:

общеобразовательных школ;

специальных учреждений и классов, в которых учатся дети с особыми образовательными потребностями.

"Документ закрепляет единую модель результатов обучения и организации образовательного процесса в начальной школе для всех учебных заведений", - констатировали в МОН.

Кроме того, в типовых учебных планах расширена коррекционно-развивающая составляющая, что усиливает возможности поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями.

Согласно информации министерства, инновационным при этом является:

учет программой потребностей детей с расстройством аутистического спектра;

предусмотрение гибких подходов к организации обучения в классах, где одновременно присутствуют дети с различными уровнями поддержки и образовательными трудностями.

Отмечается, что внедрение этой программы будет способствовать в целом:

согласованности стандартов;

созданию инклюзивной образовательной среды для каждого ребенка.

Каким будет следующий шаг в этой сфере

В завершение украинцам рассказали, что следующий шаг после утверждения ТОП для 1-4 классов учреждений общего среднего образования:

разработка новых модельных учебных программ;

разработка новых учебников для начальной школы.

"Они будут созданы в соответствии с новым Государственным стандартом и Типовой образовательной программой и начнут использоваться в школах в 2028 году", - подытожили в МОН.