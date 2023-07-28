UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Почати все спочатку: Орбан знову виступив з цинічною заявою щодо переговорів України та РФ

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове відзначився цинічною заявою та закликав до переговорів про закінчення загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Magyar Hirlap.

закінчилися сили для ведення війни.

Прем'єр Угорщини вважає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Захід мав "локалізувати війну".

Орбан також зазначив, що війна 

Скандальні заяви Орбана

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини неодноразово виступав із цинічними та ганебними заявами щодо війни Росії проти України, які викликали обурення як у Києва, так і серед країн-союзників.

Наприклад, у травні Орбан заявляв про те, що Україна нібито не зможе виграти війну, та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

Угорський політик також зазначав, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, оскільки "не має власної зброї та грошей".

До того ж, він виступає проти плану Єврокомісії надати Україні більше фінансової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор ОрбанУгорщина