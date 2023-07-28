Почати все спочатку: Орбан знову виступив з цинічною заявою щодо переговорів України та РФ

закінчилися сили для ведення війни.

Прем'єр Угорщини вважає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Захід мав "локалізувати війну".

Орбан також зазначив, що війна

Скандальні заяви Орбана

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини неодноразово виступав із цинічними та ганебними заявами щодо війни Росії проти України, які викликали обурення як у Києва, так і серед країн-союзників.

Наприклад, у травні Орбан заявляв про те, що Україна нібито не зможе виграти війну, та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

Угорський політик також зазначав, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, оскільки "не має власної зброї та грошей".

До того ж, він виступає проти плану Єврокомісії надати Україні більше фінансової допомоги.

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