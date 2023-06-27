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Орбан заявив, що не вважає Путіна військовим злочинцем

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Угорщина, Вівторок 27 червня 2023 13:11
Орбан заявив, що не вважає Путіна військовим злочинцем Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Bild.

"Ні. Не для мене", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи вважає він Путіна військовим злочинцем.

Пояснюючи свою позицію, Орбан заявив, що про воєнні злочини нібито можна говорити після війни.

"Якщо ви хочете перемир'я, а потім переговорів, ми повинні переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх до столу і сказати: "Підійди до столу, я тебе заарештую", - не найкраща ідея. Тому зараз абсолютно недоречно говорити про це", - сказав Орбан.

На питання журналіста, чи не достатньо тих воєнних злочинів, які є, щоб вважати Путіна вже військовим злочинцем, не чекаючи закінчення війни, Орбан сказав наступне: "Але ясно, що ми хочемо миру, а для миру потрібні переговори. Для переговорів потрібні перемовники. Кому ще вести переговори як не лідерам залучених країн".

Скандальні заяви Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вперше скандально висловлюється про Україну та війну. Так, коментуючи різке підвищення цін в Угорщині та Європі, він заявив, що нібито "Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна" і нібито "вона не може фінансувати себе". Крім цього, Орбан серйозно нещодавно заявив, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. У своїх заявах прем'єр Угорщини дійшов до того, що переконував Україну до переговорів з Росією. Він відмовляв українців від майбутнього контрнаступу.

Додамо, що такі заяви не пройшли безвісти і для самої Угорщини. Так, за даними Bloomberg, 23 травня угорський форинт втратив 0,9% вартості і опустився до 377,2 форинту за євро, що стало найбільшим падінням за день серед валют країн, що розвиваються. За даними ЗМІ, спад спровокований заявами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

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