Начать все сначала: Орбан снова выступил с циничным заявлением о переговорах Украины и РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отметился циничным заявлением и призвал к переговорам об окончании захватнической войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого цитирует Magyar Hirlap.
закончились силы для ведения войны.
Премьер Венгрии считает, что после начала полномасштабного вторжения РФ Запад должен "локализовать войну".
Орбан также отметил, что война
Отметим, что премьер-министр Венгрии неоднократно выступал с циничными и позорными заявлениями по поводу войны России против Украины, которые вызвали возмущение как у Киева, так и среди стран-союзников.
Например, в мае Орбан заявлял о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну отговаривал ВСУ от контрнаступления.
Венгерский политик также отмечал, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не суверенное государство, поскольку "не имеет собственного оружия и денег".
К тому же, он выступает против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи.
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