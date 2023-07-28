Начать все сначала: Орбан снова выступил с циничным заявлением о переговорах Украины и РФ

закончились силы для ведения войны.

Премьер Венгрии считает, что после начала полномасштабного вторжения РФ Запад должен "локализовать войну".

Орбан также отметил, что война

Скандальные заявления Орбана

Отметим, что премьер-министр Венгрии неоднократно выступал с циничными и позорными заявлениями по поводу войны России против Украины, которые вызвали возмущение как у Киева, так и среди стран-союзников.

Например, в мае Орбан заявлял о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну отговаривал ВСУ от контрнаступления.

Венгерский политик также отмечал, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не суверенное государство, поскольку "не имеет собственного оружия и денег".

К тому же, он выступает против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи.

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