UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Почалось". Прилетіло не лише у Севастополі: що відбувається у Криму

Фото: у Севастополі "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи у Криму пролунали сьогодні, 22 вересня. Гучно було не лише в Севастополі, а й в інших населених пунктах окупованого півострова.

Що відбувається у Криму і де сьогодні "прилетіло" - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Кримський вітер", "Крим. Реалії", "ЧП/Крым", російське видання ТАСС, Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Севастополь

Найгучніше сьогодні було в окупованому Севастополі. Там вибухи пролунали зранку та після 13:30, а над Севастопольською бухтою двічі вмикали димову завісу.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі був атакований. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що дах будівлі та останні поверхи зруйновані.

 

У Міноборони Росії заявили, що ППО нібито збила 5 ракет, але через "атаку" пошкоджено "історичну будівлю штабу Чорноморського флоту". Росіяни також стверджують, що загинув лише один військовий.

При цьому у соцмережах вже вибухнула паніка, а жителі припускають, що вже "почалось".

 

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уже відреагував на події у Севастополі. 

"Все ракеты сбиты!" Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь - місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - написав він у Telegram.

 

"Приліт" по базі вантажівок

У соцмережах також пишуть, що пролунали вибухи в Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району. Там знаходиться ремонтна база російських військових вантажівок.

Також повідомляють про ще одну пожежу біля траси "Таврида". Там спалахнула трава через падіння уламків дрона чи ракети російської ППО.

 

Бахчисарай

Telegram-канал з посиланням на місцевих жителів повідомив, про "прильоти" у військові частини у Бахчисараї. 

"Підписники пишуть про влучання у дві військові частини в Бахчисараї",- йдеться у повідомленні.

скриншот google.com/maps

Сімферополь та Балаклава

Також сирени повітряної тривоги пролунали у Балаклаві, що за 20 кілометрів від Севастополя. Поблизу Сімферополя, як зазначають у мережі, спалахнуло декілька пожеж. Ймовірно, причиною було падіння уламків.

 

Більше про атаку на Севастополь читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиСевастопільКрым