"Почалось". Прилетіло не лише у Севастополі: що відбувається у Криму

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Кримський вітер", "Крим. Реалії", "ЧП/Крым", російське видання ТАСС, Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Севастополь

Найгучніше сьогодні було в окупованому Севастополі. Там вибухи пролунали зранку та після 13:30, а над Севастопольською бухтою двічі вмикали димову завісу.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі був атакований. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що дах будівлі та останні поверхи зруйновані.

У Міноборони Росії заявили, що ППО нібито збила 5 ракет, але через "атаку" пошкоджено "історичну будівлю штабу Чорноморського флоту". Росіяни також стверджують, що загинув лише один військовий.

При цьому у соцмережах вже вибухнула паніка, а жителі припускають, що вже "почалось".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уже відреагував на події у Севастополі.

"Все ракеты сбиты!" Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь - місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - написав він у Telegram.

"Приліт" по базі вантажівок

У соцмережах також пишуть, що пролунали вибухи в Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району. Там знаходиться ремонтна база російських військових вантажівок.

Також повідомляють про ще одну пожежу біля траси "Таврида". Там спалахнула трава через падіння уламків дрона чи ракети російської ППО.

Бахчисарай

Telegram-канал з посиланням на місцевих жителів повідомив, про "прильоти" у військові частини у Бахчисараї.

"Підписники пишуть про влучання у дві військові частини в Бахчисараї",- йдеться у повідомленні.

скриншот google.com/maps

Сімферополь та Балаклава

Також сирени повітряної тривоги пролунали у Балаклаві, що за 20 кілометрів від Севастополя. Поблизу Сімферополя, як зазначають у мережі, спалахнуло декілька пожеж. Ймовірно, причиною було падіння уламків.