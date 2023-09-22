Ми обіцяли, що "далі буде". Командувач ПС відреагував на "прильоти" у Севастополі
Українські військові неодноразово обіцяли, що окупантам буде неспокійно у Криму. Свідченням цього є чергові "прильоти" у Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука в Telegram.
"Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тому, поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил", - написав Олещук.
Він також потролив росіян, які стверджують, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті. За його словами, у ЗСУ сподіваються, що наступного разу протиповітряна оборона окупантів знову "не підведе".
"Севастополь - місто Військово-морських сил Збройних сил України!" - наголосив командувач Повітряних сил.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що був атакований штаб Чорноморського флоту.
При цьому в мережі публікували відео, на яких можна помітити, що будівля значно пошкоджена і над нею піднімається густий чорний дим.
Після цього в окупантів розпочалася паніка - вони проводять евакуацію дітей та студентів, перекрили дороги, а також оголосили "спеціальні заходи" у місті.
Детальніше про "прильоти" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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