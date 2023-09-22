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Ми обіцяли, що "далі буде". Командувач ПС відреагував на "прильоти" у Севастополі

П'ятниця 22 вересня 2023 15:16
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Ми обіцяли, що "далі буде". Командувач ПС відреагував на "прильоти" у Севастополі Ілюстративне фото: у ЗСУ відреагували на прильоти у Севастополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові неодноразово обіцяли, що окупантам буде неспокійно у Криму. Свідченням цього є чергові "прильоти" у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука в Telegram.

"Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тому, поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил", - написав Олещук.

Він також потролив росіян, які стверджують, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті. За його словами, у ЗСУ сподіваються, що наступного разу протиповітряна оборона окупантів знову "не підведе".

"Севастополь - місто Військово-морських сил Збройних сил України!" - наголосив командувач Повітряних сил.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що був атакований штаб Чорноморського флоту.

При цьому в мережі публікували відео, на яких можна помітити, що будівля значно пошкоджена і над нею піднімається густий чорний дим.

Після цього в окупантів розпочалася паніка - вони проводять евакуацію дітей та студентів, перекрили дороги, а також оголосили "спеціальні заходи" у місті.

Детальніше про "прильоти" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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