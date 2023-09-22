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"Почалось". Прилетело не только в Севастополе: что происходит в Крыму

Фото: в Севастополе "прилет" по штабу Черноморского флота РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы в Крыму прогремели сегодня, 22 сентября. Громко было не только в Севастополе, но и в других населенных пунктах оккупированного полуострова.

Что происходит в Крыму и где сегодня "прилетело" - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы "Крымский ветер", "Крым. Реалии", "ЧП/Крым", российское издание ТАСС, Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Севастополь

Громко сегодня было в оккупированном Севастополе. Там взрывы прогремели с утра и после 13:30, а над Севастопольской бухтой дважды включали дымовую завесу.

Позже стало известно, что штаб Черноморского флота России в Севастополе был атакован. На опубликованных в сети кадрах видно, что крыша здания и последние этажи разрушены.

 

В Минобороны России заявили, что ПВО якобы сбило 5 ракет, но из-за "атаки" повреждено "историческое здание штаба Черноморского флота". Россияне также утверждают, что погиб только один военный.

При этом в соцсетях уже разразилась паника, а жители предполагают, что уже "почалось".

 

Командующий Воздушными силами Николай Олещук уже отреагировал на события в Севастополе.

"Все ракеты сбиты!" Надеюсь, что в следующий раз российская ПВО нас снова не подведет. Севастополь - город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - написал он в Telegram.

 

"Прилет" по базе грузовиков

В соцсетях также пишут, что прогремели взрывы в Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района. Там находится ремонтная база российских военных грузовиков.

Также сообщают о еще одном пожаре у трассы "Таврида". Там вспыхнула трава из-за падения обломков дрона или ракеты российской ПВО.

 

Бахчисарай

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщил, о "прилетах" в воинские части в Бахчисарае.

"Подписчики пишут о попадании в две воинские части в Бахчисарае", - говорится в сообщении.

скриншот google.com/maps

Симферополь и Балаклава

Также сирены воздушной тревоги прозвучали в Балаклаве, в 20 километрах от Севастополя. Вблизи Симферополя, как отмечают в сети, вспыхнуло несколько пожаров. Вероятно, причиной было падение обломков.

 

Больше об атаке на Севастополь читайте в материале РБК-Украина.

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