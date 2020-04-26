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В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее

Новости » Политика     26.04.2020 - 18:55
В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее
Иллюстративное фото (УНИАН)

Первый взрыв произошел из-за заложенных подрывных зарядов

Пожар на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) произошел из-за взрыва заложенных в землю подрывных зарядов. Об этом сообщил член временной следственной комиссии и народный депутат Давид Арахамия в Facebook.

По словам Арахамии, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар, был подрыв специальных зарядов. В результате взрыва образовалась огромная воронка. Всего было обнаружено около 10 подобных воронок.

"Ее результаты (экспертизы - ред.) показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия. Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограммов взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1", - рассказал нардеп.

Кроме того, по материалам следствия, на момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, что исключает версию о подрыве складов с помощью беспилотника.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - добавил он.

Арахамия отметил, что 17 января ВСК обратилась к генеральному прокурору относительно передачи дела для расследования другому органу следствия. В то же время председателю СБУ направили письмо об установлении расхождений между версиями следователей и реальными обстоятельствами. Однако, как утверждает нардеп, обращения ВСК остались без внимания.

"До 1 мая в соответствии с законом ВСК должна предоставить полный отчет. Но поскольку за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев", - подчеркнул Арахамия.

Также, как добавил нардеп, завтра состоится расширенный брифинг ВСК по вопросу пожара на складах в Балаклее.

Напомним, 23 марта 2017 года в Балаклее вспыхнул пожар на складах боеприпасов, в результате чего произошло детонирование. Тогда прокуратура квалифицировала дело как диверсию. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что незадолго до пожара вблизи военных складов был замечен беспилотник.

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