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Боевики 40 минут вели огонь по позициям ООС возле Новотроицкого

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 14:46
Боевики 40 минут вели огонь по позициям ООС возле Новотроицкого
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевых потерь в рядах украинских войск нет

Сегодня, 26 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на Донецком направлении с 05:40 по 6:15 оккупанты совершили обстрел украинских позиций неподалеку Лебединского, используя БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В то же время враг из зенитной установки ЗУ-23-2 обстреляли украинских защитников рядом с Широкиным.

Кроме того, с направления оккупированного Докучаевска, боевики в течение 40 минут вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Новотроицкого. Также они выпустили 1 мину 82-го калибра по позициям неподалеку Богдановки.

В период с 11:20 по 11:40, неподалеку Старогнатовки, оккупанты обстреляли украинских защитников используя автоматические станковые гранатометы.

Также боевиками был осуществлен обстрел с 6:50 по 7:15 на Луганском направлении. Враг применил миномет калибра 82 мм во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин по этому направлению.

Как отмечается, украинские защитники пресекли провокационные обстрелы противника. Боевых потерь в рядах украинских войск нет.

Напомним, 25 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 10 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

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