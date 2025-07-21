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Побутові дрібниці, які знищують шлюб: що найчастіше руйнує молоді стосунки

Понеділок 21 липня 2025 20:20
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Побутові дрібниці, які знищують шлюб: що найчастіше руйнує молоді стосунки Які конфлікти через побут найчастіше руйнують стосунки молодят (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

На початку все здається ідеальним - закоханість, підтримка, мрії про спільне життя. Але після весілля або переїзду в одне житло у молодят з'являється спільний ворог - побут. Дрібні побутові конфлікти здатні роз'їдати стосунки як іржа і можуть навіть зруйнувати шлюб.

Які побутові сварки найбільш руйнівні для молодого подружжя, і що з ними робити, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чи справді побут знищує стосунки?

Молоді пари часто сваряться через побутові дрібниці. Коли ситуації щоразу повторюються - накопичується роздратування, образи один на одного і все це створює напружену ситуацію вдома.

"Молодята сваряться, бо у когось все в домі робила мама, а в іншого - батьки все робили разом. Тут не співпадають очікування. Буває й так, що обидва не навчені з дитинства хатнім справам і замість того, щоб домовлятися і шукати вихід - вони перекладають провину один на одного. Тому проблема не стільки у побуті, скільки у невмінні домовлятися та шукати компроміси", - наголошує експерт.

"Чому знову не помив(ла) посуд?"

Ні, справа не в тарілках. А в відчутті несправедливості, що хтось тягне все на собі. Причина таких сварок - відсутність чіткої домовленості про те, хто миє посуд, виносить сміття, купляє продукти додому та готує вечерю.

"Найкраще - сісти та розподілити зони відповідальності, щоб не було оцих нагадувань та докорів. Можна робити хатні справи по черзі, можна поділити чітко за обов'язками - тут кожна пара має знайти свою формулу. Головне, щоб не було перекосу в чиюсь сторону, бо сварки почнуться знову", - радить фахівець.

Суперечки про гроші

Хто скільки заробляє, куди витрачає, чому знову купила 4-ту сукню чи замовив піцу на 500 грн.

"Питання: ви команда чи бухгалтери? У вас спільний бюджет чи у кожного окремий? Ви разом чи ви нарізно? Домовитися можна абсолютно про все. Пробуйте різні методи й ви знайдете той, який спрацює саме у вас", - каже коуч.

Батьки на відстані одного дзвінка

"Мама сказала, що ти не так вариш борщ". А теща передала контейнер із порадами. Тут сварка не про борщ. А про особисті кордони нової сім'ї.

"Навіть якщо мама варить борщ краще - майте тактовність про це не говорити. Бо це - прямий шлях до конфлікту. Вам не сподобається, коли вас порівняють з тестем, який краще забиває цвяхи, наприклад", - додає експерт.

"Ми знову не прибрали на вихідних"

Коли для одного вихідні - для відпочинку, а в іншого - план генерального прибирання. І сварка перетворюється на "я все роблю, а ти нічого".

"Часом він не бачить бруду, а вона - не може жити, якщо підлога не помита хоча б раз на день. Для когось хаос і безлад - це нормальна стихія, для когось - жах. Часом психологи радять обирати людину для життя, з якою у вас співпадають погляди на побут. І якщо обом прибирати важко - найміть клінінг і припинить сварки", - радить Віталій Курсік.

Звички, які дратують

"Закривай зубну пасту", "Не залишай шкарпетки", "Чому ти так голосно жуєш?". Усе це здається дрібницями, але на жаль - все воно залишає осад, образи накопичуються і скандал стає неминучим.

"Сприймайте близьку людину такою, як вона є. Це банальна порада, але вона значно спростить вам життя. Вона не закручує пасту, він розкидає шкарпетки - прийміть цей факт так само як те, що у нього сині очі, а у неї - ластовиння. Спробуйте один одному допомагати, а не критикувати", - радить фахівець.

Постійні порівняння

"Ось у Маші чоловік допомагає з дітьми...", "А Ігор сам готує вечерю щодня…" Такі "приклади" рідко мотивують, але дуже часто ображають.

І що з цим робити? Побут - це не зло, а частина вашого життя. Сварки насправді не проблема, бо проблема - коли вони стають системою і руйнують стосунки.

"Коли партнери не говорять про важливе, накопичують образи та чекають, що "само якось пройде". Не пройде. Врятувати стосунки можна не "ідеальною чистотою" чи "правильним бюджетом", а розумінням - ми на одному боці. Навіть якщо хтось вкотре не виніс сміття", - резюмує Віталій Курсік.

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