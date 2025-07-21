Бытовые мелочи, которые уничтожают брак: что чаще всего разрушает молодые отношения

В начале все кажется идеальным - влюбленность, поддержка, мечты о совместной жизни. Но после свадьбы или переезда в одно жилье у молодоженов появляется общий враг - быт. Мелкие бытовые конфликты способны разъедать отношения как ржавчина и могут даже разрушить брак.

Какие бытовые ссоры наиболее разрушительны для молодых супругов, и что с ними делать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Действительно ли быт уничтожает отношения?

Молодые пары часто ссорятся из-за бытовых мелочей. Когда ситуации каждый раз повторяются - накапливается раздражение, обиды друг на друга и все это создает напряженную ситуацию дома.

"Молодожены ссорятся, потому что у кого-то все в доме делала мама, а у другого - родители все делали вместе. Здесь не совпадают ожидания. Бывает и так, что оба не обучены с детства домашним делам и вместо того, чтобы договариваться и искать выход - они перекладывают вину друг на друга. Поэтому проблема не столько в быту, сколько в неумении договариваться и искать компромиссы", - отмечает эксперт.

"Почему опять не помыл(а) посуду?"

Нет, дело не в тарелках. А в ощущении несправедливости, что кто-то тянет все на себе. Причина таких ссор - отсутствие четкой договоренности о том, кто моет посуду, выносит мусор, покупает продукты домой и готовит ужин.

"Лучше всего - сесть и распределить зоны ответственности, чтобы не было этих напоминаний и упреков. Можно делать домашние дела по очереди, можно поделить четко по обязанностям - здесь каждая пара должна найти свою формулу. Главное, чтобы не было перекоса в чью-то сторону, потому что ссоры начнутся снова", - советует специалист.

Споры о деньгах

Кто сколько зарабатывает, куда тратит, почему снова купила 4-е платье или заказал пиццу на 500 грн.

"Вопрос: вы команда или бухгалтеры? У вас общий бюджет или у каждого отдельный? Вы вместе или вы порознь? Договориться можно абсолютно обо всем. Пробуйте разные методы и вы найдете тот, который сработает именно у вас", - говорит коуч.

Родители на расстоянии одного звонка

"Мама сказала, что ты не так варишь борщ". А теща передала контейнер с советами. Здесь ссора не о борще. А о личных границах новой семьи.

"Даже если мама варит борщ лучше - имейте тактичность об этом не говорить. Потому что это - прямой путь к конфликту. Вам не понравится, когда вас сравнят с тестем, который лучше забивает гвозди, например", - добавляет эксперт.

"Мы снова не убрали на выходных"

Когда для одного выходные - для отдыха, а у другого - план генеральной уборки. И ссора превращается в "я все делаю, а ты ничего".

"Порой он не видит грязи, а она - не может жить, если пол не помыт хотя бы раз в день. Для кого-то хаос и беспорядок - это нормальная стихия, для кого-то - ужас. Иногда психологи советуют выбирать человека для жизни, с которым у вас совпадают взгляды на быт. И если обоим убирать трудно - наймите клининг и прекратите ссоры", - советует Виталий Курсик.

Привычки, которые раздражают

"Закрывай зубную пасту", "Не оставляй носки", "Почему ты так громко жуешь?". Все это кажется мелочами, но увы - все оно оставляет осадок, обиды накапливаются и скандал становится неизбежным.

"Воспринимайте близкого человека таким, какой он есть. Это банальный совет, но он значительно упростит вам жизнь. Она не закручивает пасту, он разбрасывает носки - примите этот факт так же как то, что у него синие глаза, а у нее - веснушки. Попробуйте друг другу помогать, а не критиковать", - советует специалист.

Постоянные сравнения

"Вот у Маши муж помогает с детьми...", "А Игорь сам готовит ужин каждый день..." Такие "примеры" редко мотивируют, но очень часто обижают.

И что с этим делать? Быт - это не зло, а часть вашей жизни. Ссоры на самом деле не проблема, потому что проблема - когда они становятся системой и разрушают отношения.

"Когда партнеры не говорят о важном, накапливают обиды и ждут, что "само как-то пройдет". Не пройдет. Спасти отношения можно не "идеальной чистотой" или "правильным бюджетом", а пониманием - мы на одной стороне. Даже если кто-то в очередной раз не вынес мусор", - резюмирует Виталий Курсик.