Справжнє кохання чи лише гормони: як не переплутати почуття і хімію

Коли виникає сильне емоційне тяжіння, важко одразу зрозуміти, що це: глибоке почуття чи лише хімічна реакція в мозку. Закоханість може здаватися справжнім коханням, але часто це лише результат викиду дофаміну, серотоніну та окситоцину. Як не переплутати емоції з біологічною реакцією і не потрапити у пастку гормонального захоплення?

Як не переплутати справжнє кохання зі звичайною гормональною "хімією", розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Що таке "хімія" у стосунках

"Хімією" ми називаємо фізичний потяг, ейфорію, збудження та бажання бути поруч, яке виникає на перших етапах знайомства. Це природна біологічна реакція організму. Викид гормонів робить людину емоційно залежною, підсилює відчуття закоханості, але:

вона нетривала (від кількох тижнів до максимум 1-1,5 року)

не завжди ґрунтується на глибокій емоційній близькості

часто ідеалізує партнера

"Це схоже на фокус. Коли людина подобається, здається, що все складається: погляд зачаровує, голос - як музика, хочеться торкатись, писати їй вночі, бути поруч постійно. Але що це? Кохання? Пристрасть? Симпатія? Фізичне збудження? І головне - як не втрапити в емоційний квест та неминуче розчарування?" - каже експерт.

Ключові ознаки, що це лише "хімія"

Постійна ейфорія і "злети" - але відсутність глибокого контакту

Тяга до фізичної близькості - без емоційної розмови

Ідеалізація партнера - ви не бачите його недоліків

Паніка при дистанції - відчуття, що все розсиплеться без постійного контакту

Відсутність бажання будувати щось стабільне - лише "тут і зараз"

Що таке симпатія?

Симпатія - це коли людина просто приємна. Хочеться поговорити, поспілкуватися. Але немає сильного емоційного чи тілесного потягу. Це, скоріше, рівень "я б із цією людиною міг пити каву".

Що таке фізичний потяг?

Фізичний потяг - це, коли говорить ваше тіло. Воно хоче дотиків, близькості, сексу. Але при цьому може бути байдуже до розмов, цінностей і душі.

"Саме у цьому моменті й стається дуже багато помилок у стосунках. Люди помилково сприймають фізичний потяг за прояв почуттів і думають, що це закоханість", - наголошує Віталій Курсік.

А що ж тоді пристрасть?

Пристрасть - це вже як емоційний тайфун. Дуже сильне бажання бути разом, буквально "зносить дах". Але зазвичай вона короткотривала, оскільки живе на гормонах. Коли у вас до людини пристрасть - спокою чекати не варто.

А що таке закоханість?

"Закоханість - це коли здається, що людина ідеальна. Ми бачимо те, що хочемо бачити. Ідеалізуємо. Але закоханість не завжди бачить реальність. Вона гарна, але не завжди правдива", - пояснює фахівець.

А що таке кохання?

Кохання - це якраз не про ідеал. Це коли ви знаєте недоліки людини й все одно обираєте бути поруч.

"Це про довіру, повагу, підтримку, інтерес до думок іншого. Це коли хочеться віддавати, а не тільки "отримувати від стосунків щось своє". Це коли ваш союз не лише "про кайф”, а й "про ріст", - додає експерт.

Справжня прив'язаність і кохання формуються з часом. Вони не викликають лише ейфорію - навпаки, дають відчуття спокою, безпеки й довіри. Основні ознаки:

ви пізнаєте один одного в різних станах і приймаєте слабкості

є взаємна підтримка, глибокі розмови та стабільність

бажання бути поруч не залежить від яскравих емоцій

Як відрізнити усі ці почуття та емоції?

Як перевірити, що це? Ви бачите людину такою, як вона є, а не тільки як об'єкт свого бажання? Чи готові ви прийняти її у поганому настрої, зі слабкостями, у стресі? Чи є у вас інтерес не лише до тіла, а й до життя цієї людини? Чи вам добре поруч… навіть у тиші?

Не поспішайте з висновками - дайте час своїм емоціям

Не плутайте потребу з коханням - іноді нам просто самотньо

Спостерігайте за партнером у різних ситуаціях - так ви побачите його характер

"Справжнє кохання - це не вибух, не хімія, не пристрасть. Це вогонь, який розгорається повільно, але гріє довго. І так, іноді шлях до нього починається з пристрасті, симпатії чи закоханості. Але щоб це стало чимось більшим, потрібен час, чесність - і ваша готовність бачити не ідеального, а справжнього партнера", - резюмує Віталій Курсік.