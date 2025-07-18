Як зробити жінку емоційно щасливою у стосунках (спойлер: не подарунками)

Більшість чоловіків вважає, що достатньо сказати "я тебе кохаю" і подарувати троянди раз на місяць - і все, жінка щаслива. Але це працює лише в романтичних комедіях. У реальному житті емоційна близькість потребує трохи більше уваги.

Які емоційні потреби є у жінки в стосунках та як їх задовольнити, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Що насправді потрібно жінці?

Експерт пояснює, що жінці, як і будь-кому, потрібно трохи більше, ніж просто присутність близької людини поруч.

"Якщо ви думаєте, що це щось складне й незбагненне, заспокою - ні. Але й не надто просто. Це не "купив квіти - отримав любов", а увага. Їй потрібна увага до її світу", - додає Віталій Курсік.

Бути почутою

"Не перебивати. Не "розібратись за неї". Просто вислухати - з інтересом, без осуду, не переводячи на себе. Коли вона ділиться - це не скарги та не ниття. Це запрошення побути поруч", - каже коуч.

Бути важливою

Ні, вона не центр Всесвіту, але саме для вас - на першому місці. Це про дрібниці: запитати, як день, запам’ятати, що в неї завтра зустріч, не забути, що вона ненавидить груші в салаті.

"Для жінки дуже важлива ваша повага до деталей її життя. Найпростіше - пам'ятати, скільки ложок цукру в каву і що вона не любить молоко", - додає фахівець.

Бути коханою не "за щось", а просто так

Не тільки коли вона усміхнена, сексуальна, в гарному настрої, а й коли без макіяжу, в паніці через дедлайни, або коли свариться з мамою. Не коли вона смачно готує, гарна мама й у неї завжди помита підлога, а й коли вона неспроможна сповзти з дивану або дивиться серіал та плаче. Тобто - завжди.

Бути захищеною

Це не про особистого охоронця, а про впевненість, що поруч людина, яка не зникне в перший складний момент. Яка буде поруч, буде тримати слово, не буде гратися у маніпуляції.

Мати право бути собою

"Щоб не грати ролі, не натягувати на себе маску "ідеальної". Така як є - зі страхами, мріями, дивними звичками. І вона має знати, що її ніхто не буде "перевиховувати", і буде приймати та цінувати", - додає Віталій Курсік.

Емоційна безпека для жінки - дуже важлива річ. Це не примхи чи жіночі "штучки", а основа здорових і зрілих стосунків.

"Якщо ви хочете поруч щасливу та задоволену партнерку, а не постійні претензії, варто спробувати хоча б час від часу запитати: "Що я можу зробити, щоб ти почувалася краще?" І - слухати. А потім діяти. Бо врешті-решт… Кохання - це не про геройські вчинки. Це про дрібниці, які стають великими у правильному серці", - резюмує експерт.