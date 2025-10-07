ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Чернігівщині дрони атакували залізницю: призупинено рух поїздів

Вівторок 07 жовтня 2025 14:28
На Чернігівщині дрони атакували залізницю: призупинено рух поїздів Ілюстративне фото: поблизу Носівки на Чернігівщині дрони атакували залізницю (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни знову атакували дронами Ніжинський район на Чернігівщині - під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин". Рух потягів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ніжинську міську раду в Facebook.

"Ворог знову атакував Ніжинщину. Удар безпілотниками було нанесено поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин". Наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою. Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту", - повідомили в міськраді Ніжина.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Місцева влада закликає мешканців району лишатись в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Обстріли Чернігівщини

Всього за минулу добу ворог 20 разів атакував Чернігівську область.

7 жовтня росіянами завдали чергового удару по Новгород-Сіверську. Внаслідок влучання кількома ударними дронами по цивільному обʼєкту сталися пожежі.

Вибухи лунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

Ще повідомлялось про "приліт" 7 жовтня у Прилуках - ворог вдарив по критичній інфраструктурі міста, населення лишилось без світла.

За даними ОВА, сьогодні в області будуть діяти графіки погодинних відключень. У разі сприятливої ситуації енергетики додатково зменшуватимуть обсяг обмежень.

Також повідомлялось про складну ситуацію з енергетикою в Чернігові, який також опинився під обстрілами ворога.

Служби роблять все можливе для ліквідації надзвичайних ситуацій у місті.

