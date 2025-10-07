ua en ru
На Черниговщине дроны атаковали железную дорогу: приостановлено движение поездов

Вторник 07 октября 2025 14:28
На Черниговщине дроны атаковали железную дорогу: приостановлено движение поездов Иллюстративное фото: вблизи Носовки на Черниговщине дроны атаковали железную дорогу (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне снова атаковали дронами Нежинский район на Черниговщине - под удар попала территория вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин". Движение поездов задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нежинский городской совет в Facebook.

"Враг снова атаковал Нежинщину. Удар беспилотниками был нанесен вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин". Сейчас движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой. Возможно временное прекращение движения железнодорожного транспорта", - сообщили в горсовете Нежина.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Местные власти призывают жителей района оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Обстрелы Черниговщины

Всего за минувшие сутки враг 20 раз атаковал Черниговскую область.

7 октября россияне нанесли очередной удар по Новгород-Северску. В результате попадания несколькими ударными дронами по гражданскому объекту произошли пожары.

Взрывы раздавались в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинщины, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.

Еще сообщалось о "прилете" 7 октября в Прилуках - враг ударил по критической инфраструктуре города, население осталось без света.

По данным ОВА, сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений. В случае благоприятной ситуации энергетики дополнительно будут уменьшать объем ограничений.

Также сообщалось о сложной ситуации с энергетикой в Чернигове, который также оказался под обстрелами врага.

Службы делают все возможное для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе.

