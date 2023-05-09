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Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США

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Вівторок 09 травня 2023 15:27
Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США Ілюстративне фото: над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США (flickr by Aivy26)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 травня, Сполучені Штати Америки направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

За даними моніторингового сервісу, безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk патрулює повітряний простір над Чорним морем. При цьому він не наближається до тимчасово окупованого Криму.

Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник СШАФото: розвідувальний безпілотник США патрулює район Чорного моря (натисніть, щоб збільшити)

Він уже тривалий час барражує над акваторією та знаходиться на висоті близько 18 кілометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 5 травня, над Чорним морем російський винищувач Су-35 перехопив польський гвардійський літак L410 Turbolet.

Також ми писали, що у середу, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря знаходилися літаки Італії та Британії.

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