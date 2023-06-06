У Криму окупанти заявили про "збиття" безпілотника

У тимчасово окупованому Криму російські солдати буцімто збили безпілотник. В атаці звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова в Telegram .

"У східній частині Криму засобами РЕБ заглушено і посаджено ворожий БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

Фото: "збитий" у Криму безпілотник (t.me/Aksenov82)

При цьому Аксьонов прикріпив фото "збитого" безпілотника. Офіційні представники України не коментували слова окупанта.

Вибухи у Криму

Зазначимо, у мережі часто поширюють інформацію про вибухи чи стрілянину на території тимчасово окупованого Криму. При цьому "влада" півострова звинувачує Україну в атаках безпілотниками і повідомляє про "успішну" роботу ППО.

Декілька тижнів тому внаслідок чергового такого вибуху на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт росіян.

Також ворожі солдати активно готуються до оборони півострова. Там уздовж пляжів уже викопали окопи.