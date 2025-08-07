Без поблажок для Усика: президент WBO зробив офіційну заяву щодо титулу українця

Що сказав президент WBO

Про зобов'язання українцю нагадав президент WBO Густаво Олів'єрі. У офіційній заяві він наголосив, що Усик повинен вийти на ринг проти тимчасового чемпіона – новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), згідно з вимогами регламенту організації.

"Прошу врахувати, що я маю неухильно дотримуватись норм, які регулюють діяльність Всесвітньої боксерської організації. У цьому випадку Усик має виконати обов'язок щодо захисту титулу проти Джозефа Паркера. WBO офіційно повідомила про це всі сторони відповідно до встановленої процедури.

Простіше кажучи, я зобов'язаний дотримуватись правил незалежно від того, хто саме є боксером, промоутером, менеджером, радником чи посередником", - заявив Олів'єрі.

Наприкінці липня WBO офіційно зобов'язала команди Усика та Паркера розпочати переговори щодо організації бою. На перемовини надано стандартний 30-денний термін – до 23 серпня. Якщо до цього часу угоди не буде досягнуто, WBO призначить промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться від бою, то втратить пояс WBO і звання абсолютного чемпіона світу.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Хто ще претендує на Усика

Як володар титулів усіх головних боксерських організацій, Усик має проводити захист своїх поясів. Зараз на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу є п'ять головних претендентів за різними лініями.