Побиття цивільного під Львовом: працівників ТЦК мають арештувати

"Найближчим часом, я думаю до кінця цього дня, буде оголошена підозра і буде обиратися для підозрюваних запобіжний захід. Це утримання під вартою без альтернативи внесення застави", - сказала вона.

Сап'ян повідомила, що наразі цивільний, якого побили, перебуває на обстеженні у лікарів. За її словами, потерпілий родом з Харківської області, він призовного віку.

"Як він опинився в ТЦК природно виникає запитання. Виявилося, що його було затримано на кордоні з Польщею, він намагався нелегально перетнути кордон. І відповідно було складено протокол про порушення правил перетину державного кордону. Але за таке порушення є адміністративна відповідальність. Людина могла просто сплатити штраф", - сказала вона.

Після цього чоловіка направили до ТЦК. Йому запропонували піти туди і стати на облік, тому що він є військовозобов'язаним. В самому ТЦК чоловіку радили пройти військово-лікарську комісію та йти служити.

"Наразі слідством встановлено, що він відмовився. А те, що ми з вами побачили на відео стає продовження тих подій. Але це зовсім не виправдовує дій працівників ТЦК", - додала Сап'ян.

Що цьому передувало

Вчора у мережі поширили відео, на якому видно, як співробітники військкомату у Львівській області побили цивільного. Так, військовий-водій побив громадянина, погрожуючи йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю.

Слідством встановлено, що фігуранти утримували чоловіка у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов ВЛК.

Після цього у ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Сьогодні правоохоронці затримали двох працівників Самбірського районного ТЦК, які причетні до побиття чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.