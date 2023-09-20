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Утримували, били та морили голодом цивільного: під Львовом затримали двох працівників ТЦК

Львівська область , Середа 20 вересня 2023 11:01
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Утримували, били та морили голодом цивільного: під Львовом затримали двох працівників ТЦК Фото: ДБР затримало двох працівників військкомату у Львівській області (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Працівники Державного бюро розслідувань затримали двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними ДБР, було затримано заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, а також військовослужбовця-водія.

Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено у мережі того ж дня.

Після цього ДБР одразу розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Наразі правоохоронці на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Слідством встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Утримували, били та морили голодом цивільного: під Львовом затримали двох працівників ТЦКФото: працівники ТЦК у Львівській області побили та утримували цивільного (dbr.gov.ua)

Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Що цьому передувало

Вчора у мережі поширили відео, на якому видно, як нібито співробітники військкомату у Львівській області побили цивільного. Два чоловіки, один з яких був зі зброєю в руках, б'ють третього, ймовірно - цивільного. При цьому сам постраждалий на відео заявляє, що його там утримують незаконно.

Після цього у ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, наразі військові відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через побиття цивільного у ТЦК.

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ДБР Львівська область ТЦК
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