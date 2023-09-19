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Правоохоронці відкрили кримінальну справу через побиття цивільного у ТЦК у Львівській області

Вівторок 19 вересня 2023 16:06
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу через побиття цивільного у ТЦК у Львівській області Ілюстративне фото: правоохоронці відкрили кримінальну справу через побиття цивільного у ТЦК у Львівській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через ймовірне побиття цивільного співробітниками військкомату у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Зазначається, що інцидент стався сьогодні у приміщенні одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львівської області.

Наразі встановлюються усі обставини інциденту.

Досудове розслідування будуть здійснювати слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові.

Що цьому передувало

Сьогодні у мережі поширили відео, на якому видно, як нібито співробітники військкомату у Львівській області побили цивільного. Два чоловіки, один з яких був зі зброєю в руках, б'ють третього, ймовірно - цивільного. При цьому сам постраждалий на відео заявляє, що його там утримують незаконно.

Після цього у ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, наразі військові відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

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Львівська область ДБР ТЦК
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