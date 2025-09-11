"Побиття" на тренуванні: Ванат пройшов посвячення в гравці "Жирони" та дізнався дату дебюту (відео)

Український форвард Владислав Ванат після матчів за збірну приєднався до свого нового клубу – іспанської "Жирони". Провів перше тренування та пройшов символічне посвячення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х "Жирони".
Вітчизняний нападник вперше провів заняття в складі своєї нової команди. Але перед тим, як приступити до тренування, пройшов своєрідне посвячення у гравці "Жирони": пробіг повз футболістів, які стояли в два ряди та намагались легенько ляснути нового партнера.
У тренуванні також взяв участь український голкіпер каталонців Владислав Крапивцов, проте був відсутній ще один вітчизняний футболіст – півзахисник Віктор Циганков. Він через травму пропустив останній перед міжнародною паузою матч "Жирони" в Ла Лізі проти "Севільї" та не зміг допомогти збірній України у відбіркових поєдинках ЧС-2026. Зараз гравець відновлюється за індивідуальним планом.
За інформацією видання AS, головний тренер каталонського клубу Мічел хоче побачити Владислава в грі вже у найближчому матчі. 14 вересня "Жирона" зіграє у виїзному поєдинку проти "Сельти". Початок зустрічі о 15:00 за Києвом.
Також керманич "Жирони" хоче, щоб окрім Ваната за команду в матчі четвертого туру Ла Ліги дебютувати й двоє інших новачків – хорватський воротар Домінік Лівакович та марокканський півзахисник Аззедін Унаї.
Зазначимо, що "Жирона" наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці іспанської першості, не набравши ще жодного залікового балу.
Владислав Ванат став третім українцем у складі "Жирони". З січня 2023 року за каталонський клуб виступає інший екс-футболіст "Динамо" - Віктор Циганков. А на позиції голкіпера два матчі у поточному сезоні провів Владислав Крапивцов.
Загалом, Ванат - другий український нападник, якого придбала "Жирона" в історії. У сезоні-2023/24 за клуб грав Артем Довбик, який з 24 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.
Також, Ванат - другий український футболіст, що перейшов у клуб іспанської Прімери в літнє трансферне вікно. Окрім нього в чемпіонат Іспанії переїхав воротар Яків Кінарейкін, який підписав контракт із "Вільярреалом", але поки виступає за молодіжну команду.
