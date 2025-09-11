"Избиение" на тренировке: Ванат прошел посвящение в игроки "Жироны" и узнал дату дебюта (видео)

Первая тренировка

Отечественный нападающий впервые провел занятия в составе своей новой команды. Но перед тем, как приступить к тренировке, прошел своеобразное посвящение в игроки "Жироны": пробежал мимо футболистов, которые стояли в два ряда и пытались легонько шлепнуть нового партнера.

В тренировке также принял участие украинский голкипер каталонцев Владислав Крапивцов, однако отсутствовал еще один отечественный футболист - полузащитник Виктор Цыганков. Он из-за травмы пропустил последний перед международной паузой матч "Жироны" в Ла Лиге против "Севильи" и не смог помочь сборной Украины в отборочных поединках ЧМ-2026. Сейчас игрок восстанавливается по индивидуальному плану.

Когда дебютирует Ванат

По информации издания AS, главный тренер каталонского клуба Мичел хочет увидеть Владислава в игре уже в ближайшем матче. 14 сентября "Жирона" сыграет в выездном поединке против "Сельты". Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Также наставник "Жироны" хочет, чтобы кроме Ваната за команду в матче четвертого тура Ла Лиги дебютировали и двое других новичков - хорватский вратарь Доминик Ливакович и марокканский полузащитник Аззедин Унаи.

Отметим, что "Жирона" пока занимает последнее место в турнирной таблице испанского первенства, не набрав еще ни одного зачетного балла.

Украинцы в "Жироне"

Владислав Ванат стал третьим украинцем в составе "Жироны". С января 2023 года за каталонский клуб выступает другой экс-футболист "Динамо" - Виктор Цыганков. А на позиции голкипера два матча в текущем сезоне провел Владислав Крапивцов.

Ванат - второй украинский нападающий, которого приобрела "Жирона" в истории. В сезоне-2023/24 за клуб играл Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Также, Ванат - второй украинский футболист, перешедший в клуб испанской Примеры в летнее трансферное окно. Кроме него в чемпионат Испании переехал вратарь Яков Кинарейкин, который подписал контракт с "Вильярреалом", но пока выступает за молодежную команду.