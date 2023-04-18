Побиття строковика в Івано-Франківську: офіцера Нацгвардії відсторонили

За її словами, керівництво Західного теруправління Нацгвардії, як і усе суспільство, "обурене діями офіцера військової частини з Івано-Франківська стосовно солдата строкової служби".

Так, теруправління ДБР у Львові вже розпочало службову перевірку за цим фактом.

Новікова підкреслила, що у сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема військового.

Вона також зазначила, що керівництво Західного теруправління надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера.

РБК-Україна повідомляло, що у мережі поширили відео, на якому офіцер побив строковика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.