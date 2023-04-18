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Побиття строковика в Івано-Франківську: офіцера Нацгвардії відсторонили

Фото: в Івано-Франківську відсторонили офіцера, який побив строковика (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Офіцера однієї з військових частин в Івано-Франківську, який побив строковика, відсторонили від службових обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальниці групи інформації і комунікації Західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Аліну Новікову у коментарі "Суспільному".

За її словами, керівництво Західного теруправління Нацгвардії, як і усе суспільство, "обурене діями офіцера військової частини з Івано-Франківська стосовно солдата строкової служби".

Так, теруправління ДБР у Львові вже розпочало службову перевірку за цим фактом.

Новікова підкреслила, що у сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема військового.

Вона також зазначила, що керівництво Західного теруправління надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера.

РБК-Україна повідомляло, що у мережі поширили відео, на якому офіцер побив строковика.

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