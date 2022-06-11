К побережью Одесской области вынесло российскую мину: что известно

К побережью Одесской области снова вынесло российскую мину, которую сорвало с якоря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Она была обнаружена в 20 м от берега", – рассказал он.

По его словам, мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.

"Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?! Берегите себя и своих родных!" – призвал он.