До узбережжя Одеської області винесло російську міну: що відомо

До узбережжя Одеської області знов винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Вона була виявлена в 20 м від берега", - розповів він.
За його словами, міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом.
"Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися НЕБЕЗПЕЧНО?! Бережіть себе і своїх рідних!" - закликав він.
Як повідомлялося, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.
Нагадаємо, раніше в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.
Зазначимо, напередодні в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.
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