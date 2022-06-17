После победы. В поездах может появиться скоростной интернет через Starlink

В будущем, после победы над Россией, терминалы Starlink, возможно, начнут использовать и для обеспечения скоростного интернета в поездах "Укрзализныци". Оборудование компании Маска отлично работает и во время движения.

Об этом говорится в материале министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина "Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска".

По словам Федорова, установка терминалов в поездах "Укрзализныци" - решит проблему перебоев связи у пассажиров.

"Также Starlink на "отлично" прошел тестирование в качестве резервного канала доступа к Интернету как для мобильного, так и для фиксированного. И верим, что эта функция точно будет поддерживаться в будущем", - отметил министр.

В то же время Украина уже сегодня является одной из стран с наибольшим количеством терминалов компании Маска. Федоров убежден в том, что спутниковый интернет и в дальнейшем будет активно развиваться в нашей стране.