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Після перемоги. У поїздах може з'явитися швидкісний інтернет через Starlink

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В майбутньому, після перемоги над Росією, термінали Starlink, можливо, почнуть використовувати й для забезпечення швидкісного інтернету в потягах "Укрзалізниці". Обладнання компанії Маска відмінно працює й під час руху.

Про це йдеться в матеріалі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна "Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска".

За словами Федорова, встановлення терміналів в потягах "Укрзалізниці" - вирішить проблему щодо перебоїв зв'язку у пасажирів.

"Також Starlink на "відмінно" пройшов тестування в якості резервного каналу доступу до Інтернету як для мобільного, так і для фіксованого. І віримо, що ця функція точно буде підтримуватись в майбутньому", - відзначив міністр.

Водночас Україна вже сьогодні є однією з країн з найбільшою кількістю терміналів компанії Маска. Федоров переконаний у тому, що супутниковий інтернет й надалі активно розвиватиметься в нашій країні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало також й про те, що Федоров розповів як Starlink відновлює зв'язок на деокуповані території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкраїнаМихайло Федоров