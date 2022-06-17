Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска

Как Starlink от Илона Маска помогает украинцам оставаться на связи несмотря на попытки российских оккупантов взять коммуникации под свой контроль и какую задачу для него придумали после нашей победы – в колонке вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сегодня в Украине работают более 12 тысяч терминалов Starlink. Мы получили их от SpaceX, министров цифровой трансформации стран ЕС и партнеров. А компания уже открывает офис в Украине и внесена в перечень украинских операторов.

Со SpaceX также связана интересная история. С самого начала, только в 2019 году мы создали Министерство, я сразу сказал своей команде, которая занимается фиксированным и мобильным интернетом, что компания должна начать работать в Украине. И слышал в ответ, что это невозможно. Но мы все равно шли к цели. Больше года были на связи с компанией SpaceX, участвовали в переговорах, переписывались. Мы предлагали SpaceX развивать их инфраструктуру на территории Украины.

За два дня до начала войны проводили видеоконференцию со SpaceX, и у нас уже был план запустить здесь компанию и открыть офис. Со своей стороны мы обещали, что поможем очень быстро пройти все бюрократические процедуры. Но когда россия вторглась на территорию Украины 24 февраля, я сразу написал твит Илону Маску, и он очень быстро отреагировал.

Сейчас все терминалы работают бесплатно для команд и объектов, где они размещаются. Starlink по принципу действия очень похож на мощный роутер. Территория распространения сигнала зависит от открытости помещений и площадей. Часто его используют в полевых условиях, там он будет работать нормально на несколько сотен метров.

Сейчас очень важно, что Starlink помогают восстановить связь в Ирпене, Буче, Бородянке, Чернигове и других населенных пунктах, которые были в оккупации.

После освобождения Киевщины и Черниговщины операторы начали восстанавливать коммуникации на пределе своих возможностей, но на это нужно немало времени. А Starlink позволяет мгновенно обеспечить связь.

Работает это следующим образом. Starlink используется, как источник интернет трафика на замену поврежденного оптического кабеля и предоставляет доступ к спутниковому интернету. Затем его раздают либо через публичную точку Wi-Fi, либо через оптическую сеть, уже существующую в селе. Так люди дома получают интернет как и раньше.

Эффективность использования Starlink и изобретательность наших людей иногда просто поражает. Мы знаем много примеров, когда с помощью одного Starlink местный провайдер подключал сразу несколько сел.

Например, провайдер "Баришівка.Net", который находится в поселке Барышевка Киевской области и раздает интернет в села рядом. Из-за боев у компании обстрелами перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к интернету в нескольких селах.

Или компания lifecell установила передвижную мобильную базовую станцию возле Гостомельского поселкового совета, которая работает с помощью Starlink. Благодаря этому местные жители быстро получают связь.

Starlink мы также передаем для объектов критической инфраструктуры – например, больницы, сельсоветы, школы, волонтерские центры. И люди могут прийти в публичное место, чтобы подключиться к интернету и связаться с родными.

И таких примеров сотни. Starlink во время полномасштабной войны уже стал элементом критической инфраструктуры для целой страны.

После нашей победы мы решим, как дальше будем использовать технологию. Определенные идеи уже есть: например, видим, что с помощью Starlink сможем обеспечить скоростной интернет для Укрзализныци. Ведь терминалы хорошо работают даже во время движения и таким образом пассажиры поездов не будут чувствовать перебоев со связью.

Также Starlink на "отлично" прошел тестирование в качестве резервного канала доступа к Интернету как для мобильного, так и для фиксированного. И верим, что эта функция точно будет поддерживаться в будущем.



Украина уже сегодня является одной из стран с наибольшим количеством терминалов. Поэтому я уверен, что спутниковый интернет будет активно развиваться и в дальнейшем.

Фото: t.me / FEDOROV