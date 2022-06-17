Федоров объяснил, как Starlink возвращает связь на деоккупированные территории

Starlink помогает мгновенно восстановить коммуникацию в деоккупированных территориях. Эффективность работы терминала, несмотря на ее зависимость от местоположения, на самом деле является впечатляющей.

Об этом говорится в материале министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина "Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска".

Как работает Starlink

Принцип работы терминала похож на мощный роутер. Сигнал зависит от открытости помещений и площади. Например, используя его в полевых условиях - связь работает абсолютно нормально на расстоянии нескольких сотен метров.

В общем, эффективность работы терминала впечатляет.

Starlink помогают восстановить связь в деоккупированных территориях

Восстановление связи на деоккупированных территориях требует от наших операторов немало времени. Однако, терминалы компании Илона Маска делают это мгновенно.

"Работает это следующим образом. Starlink используется, как источник интернет-трафика на замену поврежденного оптического кабеля и предоставляет доступ к спутниковому интернету. Затем его раздают либо через публичную точку Wi-Fi, либо через оптическую сеть, уже существующую в деревне. Так люди дома получают интернет по-прежнему", - объясняет Федоров.

В то же время, как отметил министр, были и случаи, когда с помощью одного Starlink местный провайдер возвращал связь сразу в нескольких сел. Например, в Барышевке Киевской области провайдер "Баришевка.Net" раздает интернет и соседнему селу.

"Из-за боев в компании обстрелами перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к интернету в нескольких селах", - добавил министр.

Также Starlink устанавливают и в объектах критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, сельских советах, школах, волонтерских центрах и прочем. Местные могут прийти в публичное место, чтобы присоединиться к интернету и связаться с родными.