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После победы. В поездах может появиться скоростной интернет через Starlink

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 14:39
После победы. В поездах может появиться скоростной интернет через Starlink Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В будущем, после победы над Россией, терминалы Starlink, возможно, начнут использовать и для обеспечения скоростного интернета в поездах "Укрзализныци". Оборудование компании Маска отлично работает и во время движения.

Об этом говорится в материале министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина "Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска".

По словам Федорова, установка терминалов в поездах "Укрзализныци" - решит проблему перебоев связи у пассажиров.

"Также Starlink на "отлично" прошел тестирование в качестве резервного канала доступа к Интернету как для мобильного, так и для фиксированного. И верим, что эта функция точно будет поддерживаться в будущем", - отметил министр.

В то же время Украина уже сегодня является одной из стран с наибольшим количеством терминалов компании Маска. Федоров убежден в том, что спутниковый интернет и в дальнейшем будет активно развиваться в нашей стране.

Напомним, РБК-Украина писало также и о том, что Федоров рассказал как Starlink восстанавливает связь на деоккупированных территориях.

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Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
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