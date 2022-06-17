ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після перемоги. У поїздах може з'явитися швидкісний інтернет через Starlink

Новость на русском →
П'ятниця 17 червня 2022 14:39
Після перемоги. У поїздах може з'явитися швидкісний інтернет через Starlink Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В майбутньому, після перемоги над Росією, термінали Starlink, можливо, почнуть використовувати й для забезпечення швидкісного інтернету в потягах "Укрзалізниці". Обладнання компанії Маска відмінно працює й під час руху.

Про це йдеться в матеріалі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна "Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска".

За словами Федорова, встановлення терміналів в потягах "Укрзалізниці" - вирішить проблему щодо перебоїв зв'язку у пасажирів.

"Також Starlink на "відмінно" пройшов тестування в якості резервного каналу доступу до Інтернету як для мобільного, так і для фіксованого. І віримо, що ця функція точно буде підтримуватись в майбутньому", - відзначив міністр.

Водночас Україна вже сьогодні є однією з країн з найбільшою кількістю терміналів компанії Маска. Федоров переконаний у тому, що супутниковий інтернет й надалі активно розвиватиметься в нашій країні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало також й про те, що Федоров розповів як Starlink відновлює зв'язок на деокуповані території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Михайло Федоров
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска