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С победой Зеленского поздравили в МИД Британии

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 02:13
С победой Зеленского поздравили в МИД Британии
Фото: Джереми Хант (Getty Images)

Глава МИД заявил, что Зеленский теперь станет истинным "слугой народа"

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил с победой во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ханта в Twitter.

В частности, Хант отметил, что Британия надеется и в дальнейшем работать совместно с Украиной и поддерживать реформы.

"Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы надеемся работать вместе, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", - написал Хант.

С победой Зеленского поздравили в МИД Британии

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.

Ранее Зеленского с победой поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. Он тоже выразил поздравления по телефону. Также свои поздравления Зеленскому высказал председатель Европейского парламента Дональд Туск. А президент Польши Анджей Дуда пригласил его в Польшу.

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