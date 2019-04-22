С победой Зеленского поздравили в МИД Британии

Фото: Джереми Хант (Getty Images)

Глава МИД заявил, что Зеленский теперь станет истинным "слугой народа"

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил с победой во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ханта в Twitter.

В частности, Хант отметил, что Британия надеется и в дальнейшем работать совместно с Украиной и поддерживать реформы.

"Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы надеемся работать вместе, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", - написал Хант.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.

Ранее Зеленского с победой поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. Он тоже выразил поздравления по телефону. Также свои поздравления Зеленскому высказал председатель Европейского парламента Дональд Туск. А президент Польши Анджей Дуда пригласил его в Польшу.